Hella Studio GmbH von Joëlle Lehmann und Kasper Kobel hat sich gegen mehrere nationale Agenturen durchgesetzt und für den neuen Enertea by Rivella, die Product Identity umgesetzt. Branding und Packagingdesign entstanden noch in Brooklyn, seit Kurzem ist Hella Studio in Bern angesiedelt, wie es in der Mitteilung heisst.

Die kleine Agentur war zuvor überraschend zum Pitch eingeladen worden und hatte sich daraufhin gegen vier nationale Agenturen durchgesetzt. «Die mutige Kreation, das grosse Engagement und die eindrückliche Professionalität von Hella Studio gaben für uns den Ausschlag», wird Nicolas Hugentobler, Business Developer / Gesamtprojektleiter von Rivella, zitiert.

Die Launchkampagne für Enertea hat die Agentur Bold entwickelt.

Verantwortlich bei Rivella: Rahel Burri, Brand Managerin, Nicolas Hugentobler, Business Developer und Gesamtprojektleiter; verantwortlich bei Hella Studio: Joëlle Lehmann und Kasper Kobel (Gesamtverantwortung und Creative Direction), Alba de Zanet, Rea Christ, Mathias Zimmermann (Graphic Design und Illustration) und Daniel Lerch. (pd/wid)