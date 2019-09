Sir Mary: Musikalischer Appell an den Genuss

Für die vegetarisch-vegane Marke «Karma» haben die Zürcher Kreativen gemeinsam mit Coop eine Kampagne lanciert, die dazu auffordert, Essen einfach mal wieder zu geniessen, anstatt sich ständig den Kopf über seine Ernährung zu zerbrechen.



Das Thema Essen war noch nie so viel diskutiert und vielfältig wie heute, schreibt die Agentur in der Mitteilung dazu. Dabei dürfte es dem einen oder anderen manchmal schwer fallen, bei all dem Angebot den Überblick zu behalten. Damit man sich wieder auf das Bauchgefühl zurückbesinnen und mehr probieren statt zu studieren könne, hat Sir Mary den Claim «Don’t worry. Eat happy.» entwickelt.

















Herzstück der Kampagne ist ein bunter Videoclip, der das Motto musikalisch und mit absurden Fragen wie «Werde ich von Hanfsamen high? Ist Foodporn eigentlich jugendfrei?» zelebriert.

«Unsere Kampagne ist ein Aufruf zum unbeschwerten Geniessen und Ausprobieren. Ganz im Sinne des Songs sind wir sehr happy mit dem frischen Auftritt unserer Eigenmarke Karma», wird Vanessa Finzer, Leiterin Werbung bei Coop, in der Mitteilung zitiert.







Zu sehen ist das Musikvideo seit Montag in diversen Formaten im Kino, im TV, als Instagram-Stories, YouTube-Prerolls, Bumper-Ads und Instream-Videos. Konzept, Songtext und das Musikvideo stammen aus der Feder von Sir Mary. Taktgebend bei der musikalischen Komposition war HitMill.



Verantwortlich bei Coop: Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Cassandra Zamorano (Leiterin Werbung Image / Eigenmarken), Rahel Kühne (Leiterin Social Media & Campaigning, Simon Flatt (Leiter Media), Karin Heliopoulos (Leiterin Media Klassisch); verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Pascal Baumann, Katrin Espelage, Constantin Camesasca, Tobias Röben, Tina Mons, Nicolas Hostettler, Iva Bozovic, Luca Zurfluh, Daniel Zuberbühler; verantwortlich bei Produktion: Filmproduktion – Photoplay Films, Tom Slater (Producer), Lucinda Schreiber (Regie); HitMill – Fred Herrmann (Composer & Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Projektleitung); Mediaagentur: The whole Media AG, Stephan Küng (Inhaber)