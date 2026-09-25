Publiziert am 25.09.2026

Herzstück der Kampagne ist ein 60 Sekunden langer Film mit drei betroffenen Müttern aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin: Nadja, Céline und Chloé. Laut Landingpage ist Nadja Bergbäuerin und Mutter von vier Kindern, Céline hat ein Kleinkind, Chloé zwei Kinder. In der Kampagne erzählen die drei laut Mitteilung von Therapien, Erschöpfung, Hoffnungen und vom Wunsch, ihr Leben trotz Krebs selbstbestimmt zu gestalten. Im Zentrum steht die Gleichzeitigkeit von Diagnose und Familienalltag: Wer Mutter sei, funktioniere in dieser Rolle auch nach einer Brustkrebsdiagnose weiter.

Die Kampagne verweist auf die Landingpage krebsliga.ch/krebsmama. Dort bündelt die Krebsliga ihre Entlastungsangebote für Betroffene und Angehörige, unabhängig davon, ob jemand Mutter ist oder nicht. «Wer Kinder hat, stellt die eigenen Bedürfnisse oft hinten an. Mit ‹Krebsmama› wollen wir Müttern – und allen Brustkrebsbetroffenen – zeigen, dass es Entlastung gibt und dass sie danach fragen dürfen», lässt sich Mirjam Lämmle, CEO der Krebsliga Schweiz, in der Mitteilung zitieren.

Bisher lief die Brustkrebskampagne als eigenständige Massnahme neben der nationalen Kampagne. Nun ist sie Teil der mehrjährig angelegten Plattform «Wenn Krebs Teil des Lebens wird», die am Weltkrebstag, dem 4. Februar, gestartet ist (persoenlich.com berichtete). Das Mandat hatte La Stratégiste 2025 im Pitch gewonnen, es war der erste Pitchgewinn der Agentur nach ihrer Gründung. Als Leadagentur verantwortet sie Strategie und Kreation. Die Krebsliga verspricht sich von der Integration mehr Reichweite sowie Synergien zwischen Marketing, Fundraising und PR.

«In dieser Gleichzeitigkeit von Therapie und Familienorganisation liegt die eigentliche Überforderung – und genau dort setzt die Unterstützung der Krebsliga an», wird Regula Bührer Fecker zitiert, Gründerin und Inhaberin von La Stratégiste.

Die Kampagne läuft seit dem 14. September und dauert bis zum 31. Oktober, schweizweit auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Nach der Ausstrahlung im Schweizer Fernsehen wird der Film im Kino gezeigt. Dazu kommen Online- und Social-Media-Werbung, auch in Kooperation mit Content Creators, sowie Inserate in Zeitungen und Zeitschriften. Digital-Out-of-Home-Screens stehen in und um Bahnhöfe, in Apotheken, Drogerien und Arztpraxen.

Auf der Fundraising-Seite gehören ein Spenderbrief an bestehende Unterstützerinnen und Unterstützer, ein nationaler Streuwurf und digitale Aktivierungen über das Twint-Spendenportal dazu. Im Spendermagazin Aspect erscheinen zudem Berichte über die Protagonistinnen. Die kantonalen und regionalen Ligen erhalten Awareness-Materialien für lokale Aktionen. (pd/cbe)