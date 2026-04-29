Thjnk: Nachhaltigkeit im Angebots-Look

Publiziert am 29.04.2026

Die Kampagne, die von der Zürcher Agentur Thjnk entwickelt wurde, greift typische Gestaltungselemente und Formulierungen der Angebotskommunikation auf und überträgt sie auf Umwelt- und Sozialthemen, heisst es in einer Mitteilung. Konkret beworben werden Massnahmen aus der Nachhaltigkeitsstrategie 2030 des Detailhändlers, die auf den Säulen «Mensch» und «Natur» aufbaut: mehr Biodiversität, umweltfreundlichere Logistik und faire Arbeitsbedingungen.

Der gestalterische Ansatz ist dabei Programm: Was sonst Aktionspreise und Wochenangebote bewirbt, soll nun Nachhaltigkeitsbotschaften in den Vordergrund rücken – und damit eine breitere Zielgruppe ansprechen als klassische Umweltkommunikation. Der Migros-Claim «Migros macht meh für d'Schwiiz» soll so auch für das Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens gelten.

Nachhaltigkeit für alle – nicht nur für kaufkräftige Konsumentinnen und Konsumenten – ist der erklärte Anspruch hinter der Kampagne. Ausgespielt wird die Kampagne über digitale und klassische Aussenwerbung sowie als Online-Werbemittel in der ganzen Schweiz. (pd/spo)