Thjnk: Nachhaltigkeit im Angebots-Look

Die Kampagne, die von der Zürcher Agentur Thjnk entwickelt wurde, greift typische Gestaltungselemente und Formulierungen der Angebotskommunikation auf und überträgt sie auf Umwelt- und Sozialthemen, heisst es in einer Mitteilung. Konkret beworben werden Massnahmen aus der Nachhaltigkeitsstrategie 2030 des Detailhändlers, die auf den Säulen «Mensch» und «Natur» aufbaut: mehr Biodiversität, umweltfreundlichere Logistik und faire Arbeitsbedingungen.
Der gestalterische Ansatz ist dabei Programm: Was sonst Aktionspreise und Wochenangebote bewirbt, soll nun Nachhaltigkeitsbotschaften in den Vordergrund rücken – und damit eine breitere Zielgruppe ansprechen als klassische Umweltkommunikation. Der Migros-Claim «Migros macht meh für d'Schwiiz» soll so auch für das Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens gelten.
Nachhaltigkeit für alle – nicht nur für kaufkräftige Konsumentinnen und Konsumenten – ist der erklärte Anspruch hinter der Kampagne. Ausgespielt wird die Kampagne über digitale und klassische Aussenwerbung sowie als Online-Werbemittel in der ganzen Schweiz. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Migros: Rémy Müller (Leiter Marketing & Kommunikation), Frédéric Zürcher (Bereichsleiter Campaigning & Sponsoring), Désirée Strassmann (Leiterin Campaigning), Janine Zundel (Projektleiterin Campaigning), Simone Blaser (Leiterin Media); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd, Lukas Frischknecht (Creative Direction), Johannes Gorsboth (Text), Alba Dita Rau, Moritz Lüth (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Anne Klein, Claudia Ziltener (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie), Svea Maeder (Strategie); verantwortliche externe Partner: Maurice Sinclair (Fotograf / Regie), Natalija Fallocca, VisualEyes Artists (Produktionsverantwortung), ALL IN Production GmbH (Produktion), Dhondup Tersey (Producer 1), Aliza Eva Berger (Junior Producer), Elias Gmünder, Martin Richard (Foto-Team Licht), Christian Hutter, Gökhan Yorganci (Digi-Assistenten), Marlise Isler (Styling / Wardrobe), Katerina Carambellas, Peter Schell (Hair & Make-up), Casting Talents (Casting).