FS Parker: Näher sein, von Altnau bis Zürich

Nachdem die Raiffeisen-Gruppe, der Verbund aller Schweizer Raiffeisenbanken, ihre Werbemassnahmen in den vergangenen Jahren stark performanceorientiert ausgelegt hat, lanciert die Genossenschaftsbank jetzt eine nationale Imagekampagne. Im Zentrum der Kampagne stehen die Themenfelder Genossenschaft, Nähe und Kompetenz.

«Der Wettbewerb im Bankensektor um Kundinnen und Kunden nimmt zu. Als Genossenschaftsbank ist Raiffeisen in vielen Dimensionen einzigartig und differenziert sich teilweise stark von ihren Mitbewerbern», wird Sandra Bürkle, Leiterin Marketing bei Raiffeisen Schweiz, in einer Mitteilung zitiert. «Diese Ausgangslage wollen wir nutzen, um in unserer neuen Kampagne darüber zu sprechen, was uns heute ausmacht. Dazu gehören neben unserem gesellschaftlichen Engagement ganz konkrete Mehrwerte, die wir täglich für unsere Mitglieder und unsere Kundinnen und Kunden erbringen.»

Für eine wirksame Imagekampagne, die national wie auch regional funktioniert, benötigt die genossenschaftlich organisierte Raiffeisen-Gruppe eine kommunikative Klammer. Der Kampagnenclaim «Was uns ausmacht» bildet diese Klammer. Sie ermöglicht es den einzelnen Banken, die nationalen Kampagnenschwerpunkte aufzunehmen und sie mit starken, lokalen Inhalten und Aussagen aufzuladen, wie es weiter heisst.

Hannes Sigrist, Executive Creative Director bei FS Parker, umschreibt das Hauptaugenmerk der neuen Kampagne so: «Es war uns wichtig, die genossenschaftlichen Werte ins Zentrum unserer Kommunikation zu stellen. Die Herausforderung dabei: Die Botschaft muss auch dann funktionieren, wenn uns der Betrachter nur zwei Sekunden Aufmerksamkeit schenkt. Das schafft nur, wer sich auf das absolut Wesentliche fokussiert. Womit wir beim Kampagnenclaim ‹Was uns ausmacht› wären. So bleibt mit wenigen Worten und einer ausdrucksstarken Bildsprache mit viel Menschlichkeit auch beim Vorbeilaufen, Scrollen oder Reinzappen das hängen, was Raiffeisen wirklich ausmacht.»

Um die Themen als Kampagne auszuspielen, wurden insgesamt sechs Vignetten-Spots und Geschichten entwickelt, welche die Hauptbotschaften von Raiffeisen vermitteln: Stabilität, Nähe, Vorteile, Unternehmertum, Nachhaltigkeit und Perspektiven. «Wir sind stolz eine der stärksten Schweizer Banken mit unserer Arbeit und dieser Imagekampagne begleiten zu dürfen. Es freut uns, dass wir das Vertrauen der Verantwortlichen gewinnen konnten», so Christoph Schmidt, CEO bei FS Parker. Die Kampagne ist Mitte Oktober schweizweit gestartet und soll bis 2025 laufen.



