Publiziert am 04.06.2025

Konzipiert wurde die Kampagne intern, mit kreativer Unterstützung von Bene Abegglen, heisst es in einer Mitteilung. Die Umsetzung erfolgt über diverse Kanäle: Out of Home an über 300 Standorten, programmatische Netzwerke, Google Advertising sowie mehrstufige Paid-Social-Media-Aktivierungen.

Die Sujets der Kampagne sind jeweils auf die geografischen Standorte der Thömus-Filialen und der Thömus Bike World lokalisiert und angepasst. Am Point of Sale setzt Thömus auf ein persönliches Erlebnis: Jedes verkaufte Velo wird bei Abholung unter dem roten gebrandeten «Hübeli» präsentiert. Ziel der Kampagne ist die Stärkung des stationären Handels. (pd/spo)