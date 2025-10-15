Publiziert am 15.10.2025

Canal+ Schweiz lanciert zum Start der Saison eine Kommunikationskampagne, die in Zusammenarbeit mit Havas Schweiz entwickelt wurde. Die Kampagne zielt darauf ab, die Präsenz der Marke auf dem Schweizer Markt zu stärken und die Vielfalt des Programmangebots einem breiten Publikum näherzubringen, teilt die Agentur mit.











Mit einem kreativen Ansatz, der lokale Besonderheiten einbezieht und im typischen Canal+-Stil erzählt wird, soll die Markenidentität des französischen Anbieters in der Schweiz unterstrichen werden. Die Spots, die Murmeltier, Steinbock und Kuh zeigen, sind als Mini-Naturdokumentationen inszeniert und verbinden auf humorvolle Weise die tierischen Botschafter mit den Programmen von Canal+. Mit dem Konzept soll die Kampagne die Botschaft eines auf den Schweizer Markt zugeschnittenen Angebots vermitteln. (pd/spo)