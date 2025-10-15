Canal+ Schweiz lanciert zum Start der Saison eine Kommunikationskampagne, die in Zusammenarbeit mit Havas Schweiz entwickelt wurde. Die Kampagne zielt darauf ab, die Präsenz der Marke auf dem Schweizer Markt zu stärken und die Vielfalt des Programmangebots einem breiten Publikum näherzubringen, teilt die Agentur mit.
Mit einem kreativen Ansatz, der lokale Besonderheiten einbezieht und im typischen Canal+-Stil erzählt wird, soll die Markenidentität des französischen Anbieters in der Schweiz unterstrichen werden. Die Spots, die Murmeltier, Steinbock und Kuh zeigen, sind als Mini-Naturdokumentationen inszeniert und verbinden auf humorvolle Weise die tierischen Botschafter mit den Programmen von Canal+. Mit dem Konzept soll die Kampagne die Botschaft eines auf den Schweizer Markt zugeschnittenen Angebots vermitteln. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Canal+ Schweiz: Myriam Rakib (CEO), Stefanie Krisch (Head of Marketing, PR and Brand); verantwortlich bei Havas Creative: Gabriel Mauron (CCO), Pascal Charvet (Senior Copywriter), Thomas Lafourcade (Senior Art Director), Leo Bonhomme (Art Director), Baptiste Vuaray (Senior Account Manager), Baptiste Blanchard (Senior Account Manager).