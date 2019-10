Serviceplan: Neue Begegnungen mit alten Bekannten

Von Max Frisch über Frida Kahlo bis hin zu Helmut Newton: Die Persönlichkeiten, die mit ihren Namen für die 24. Ausgabe der Antiquariats-Messe Zürich werben, sind genauso vielfältig wie die Messe selbst, wie es in einer Mitteilung heisst. Egal, ob man sich für Literatur, Architektur oder Kunst und Fotografie interessiere, an der Antiquariats-Messe habe es für jeden etwas dabei. Die Headlines richten sich gezielt an ein breites aber durchaus interessiertes Publikum: Man müsse jedoch die Persönlichkeiten zumindest ein bisschen kennen, um die Anspielungen zu verstehen.







Die Gestaltung der Sujets baue auf dem im letzten Jahr eingeführten grafischen Auftritt der Antiquariats-Messe auf. Prägnant sind die in der Tradition der Schweizer Grafik reduziert dargestellten Bücherregale. Während die Schlagzeile jeweils in Pastellfarbe hervorsticht, ist die restliche Copy erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Stöbern nach den antiquarischen Schätzen vom 1. bis 3. November im Kunsthaus Zürich.

Die Kampagne startete am 21. Oktober und umfasst Plakate im Raum Zürich, animierte eBoards im Bahnhof Stadelhofen sowie Inserate in Fachzeitschriften und Tageszeitungen. Zusätzlich wurden der Umschlag des diesjährigen Messekatalogs sowie die Einladungskarten umgesetzt.





Verantwortlich bei Vebuku: Peter Bichsel (Präsident); verantwortlich bei Serviceplan: Raul Serrat (Executive Creative Direction), Martin Spillmann (Creative Direction), Günter Zumbach (Text), Rémy Steinmann (Art Direction), Aline Litchenhaus (Beratung), Pam Hügli (Gesamtverantwortung); Animation: Thomas Stocker, Efex. (pd/lol)