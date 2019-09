Navyboot inspiriert mit seinen Designs und Materialien auch diesen Herbst die «Navyboot-Community». Immer und überall gut aussehen sei das Versprechen der Marke, heisst es in einer Mitteilung dazu. Deshalb finde man bei Navyboot auch in der aktuellen Kollektion eine breite Auswahl an Kleidern und Schuhen für «die gut sortierte Navyboot-Garderobe». Von den neuesten Designs der Saison, bis hin zu stilvollen Klassikern.

Die Kampagne umfasst klassische Medien, die sozialen Plattformen, CRM-Massnahmen und POS.

Verantwortlich bei Navyboot: Katharina Rist (Marketingleiterin). Verantwortlich bei ViznerBorel: Lajos Vizner, Guillaume Borel (Gesamtverantwortung). Hanna Zimmermann (Creative Direction). Eveline von Jarzebowski (Beratung). Fotografie: Armin Zogbaum. Bildbearbeitung: Olivier Yoshitomi. (pd/wid)