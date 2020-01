Metzger Rottmann Bürge: Neue Dorfgeschichten aus dem Volg

Die Dorfgeschichten, die bereits im ersten Kampagnenjahr als skalierbarer Content auf Plakaten, in Anzeigen, als Foto- und Videostorys oder als Publireportagen vielseitig und agil für Unterhaltung sorgen, werden um weitere Episoden aus den Volg-Dörfern erweitert, wie es in einer Mitteilung von Freitag heisst.

So erfährt man in der Weiterführung der Kampagne, «wo jede Wurst Schneetöff fährt», «wo man die Sau rauslässt» oder «wo’s im Dorf noch richtig stinkt», um nur drei von zehn neuen Dorfgeschichten zu zitieren. Alles Geschichten, wie sie nur erzählen könne, wer mitten im Dorf daheim sei.

Zusätzlich sorgten zwei neue TV-Spots für Aufmerksamkeit. Der Spot «Opa» zeigt mit einem Schmunzler, wie gut die Volg-Ladenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ihre Kundschaft kennen und schätzen – selbst wenn sie unglücklicherweise erst nach Ladenschluss eintrifft. Und der TV-Spot «Romeo & Julia» lässt herzerwärmend erkennen, dass man beim Einkaufen im Volg schon mal die Liebe fürs Leben finden kann.







Und weil von den Dorfgeschichten kaum jemand genug bekomme, sorgten neuerdings sogar im Laden die Kassenbandtrennstäbe mit kürzesten Anekdoten spielerisch und produktorientiert für Unterhaltung.







Alle Werbemittel sind ab sofort und während des ganzen Jahres im Einsatz und werden laut Mitteilung bestimmt für neuen Gesprächsstoff sorgen. Denn wer eine Dorfgeschichte zum Besten gibt, bekommt in der Regel zwei weitere erzählt.





Verantwortlich bei Volg: Tamara Scheibli (Leiterin Kommunikation/Werbung); verantwortlich bei MRB: Christoph Bürge (Strategie), Silvan Metzger, Bettina Righetto, Lara Roos (Beratung), Michael Rottmann, Dominic Wirz, Janine Aebischer, Elgee Wee, Veronica Futterknecht, Oliver Spalt, Leorah Uhricek, Beat Egger, Grit Wolany (Kreation), Bruno Breitenmoser, Dave Guntern, Ursula Trottmann (Realisation/Produktion), Rosas and Co Films AG (Film), Martin Guggisberg (Regie), Nono Photography (Foto), The Generation Media (Media). (pd/lol)