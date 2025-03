Publiziert am 10.03.2025

Aligro richtet sich sowohl an Geschäftskunden als auch an Privatpersonen und wird häufig für Einkäufe genutzt, die mit festlichen Anlässen verbunden sind. Das kreative Konzept von Numéro 10 basiert auf dem Prinzip der Vorfreude: Die Kundschaft soll bereits beim Einkauf in die Atmosphäre des bevorstehenden Events eintauchen, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.



Einkauf für Brunch, BBQ, Apéro oder Raclette

Entsprechend sind auf den Werbemitteln Personen zu sehen, die sich auf Brunchs, BBQs, Apéros oder Raclette vorbereiten. Sie tragen Accessoires, die den Anlass thematisch unterstreichen, und bewegen sich in einer lebhaften und ungezwungenen Umgebung – sei es mit einem voll beladenen Einkaufswagen oder beim Tragen von Produkten. Diese Inszenierung soll eine positive und verbindende Stimmung vermitteln, schreibt Numéro 10 weiter.





Die Kampagne umfasst eine starke Präsenz in digitalen Medien, darunter soziale Netzwerke und Online-Videoanzeigen (OLVs), sowie Out-of-Home-Formate (OOH) und digitale Out-of-Home-Displays (DOOH). Die erste Phase der Kampagne unter dem Motto «Brunch» wurde Anfang März gestartet. Im Laufe des Jahres sind drei weitere Themenwellen geplant. (pd/nil)