GLA United: Neue internationale Agentur durch Fusion

Seit Februar arbeitet das 30-köpfige Team von GLA United an internationalen Projekten an den drei Standorten Zug, London und Shenzhen. Die neue Agentur entstand durch eine Fusion der Agenturen Jonlinio, Sportinio, Intus Studio und D/F, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Abkürzung «GLA» steht dabei für global, local Agency – und «United», weil die Agentur aus vier Agenturen fusioniert wurde. An Board sind fünf Partner: Flavio Niederhauser (CEO), Miguel Schweiger (Managing Director Europe), Woad Yuan (Managing Director Asia), Benjamin Luterbacher (Art Director) und Xie Anyu (Director Exhibition & Events).

«Die vier Agenturen haben schon in der Vergangenheit sehr eng zusammengearbeitet. Der erste Kontakt kam per Zufall in Zug auf, in einem gemeinsamen Kundenprojekt», so Niederhauser gegenüber persoenlich.com. «Wir merkten sehr schnell, dass wir die gleichen Vorstellungen haben und uns gegenseitig sehr gut ergänzen. Daher hat sich diese Partnerschaft zu einem starken Konstrukt weiterentwickelt, was sich nun in dieser Fusion beziehungsweise der neuen Agentur widerspiegelt.»

Neue Möglichkeiten durch globales Netzwerk

Die neue Agentur bringt ein breites sowie internationales Know-how mit. «Wir sind keine normale Full-Service-Agentur, da wir ein sehr breites Kompetenzfeld aufweisen mit den Exoten Sport und Kunst. Einen allgemein treffenden Begriff gibt es noch nicht für unsere Agentur, der wird über die nächsten Wochen entstehen», sagte Niederhauser.

Neben dem europäischen Markt steht auch der asiatische Markt im Zentrum. Die Agentur ist in beiden Märkten aufgestellt und verfügt laut eigenen Angaben über ein globales Netzwerk. «Dank diesem Netzwerk und unseren Erfahrungen können wir an international tätigen Unternehmen in beiden Märkten ganz neue Möglichkeiten aufzeigen», so Niederhauser. «Wir agieren auf jedem Markt sehr lokal, da wir das Know-how in den lokalen Märkten ebenso haben.»

Das Angebot von GLA United umfasst von der Entwicklung ganzheitlicher Konzepte, über Umsetzungen in den Bereichen Marketing, Branding, Sport und Kunst, bis hin zum detaillierten Performance Marketing. Ausserdem ist die Agentur ein Ansprechpartner für neue Technologien sowie aktuelle Themen in der Digitalisierung.

Die Agentur hat in ihrem Kundenportfolio bereits Unternehmen wie Volvo, Champions Hockey League, Tencent, National Geographic, Arval, Hummel und Kjus. (pd/cbe)