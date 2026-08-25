Publiziert am 25.08.2026

Die Kommunikationsagentur Dylan setzt die im Herbst 2025 lancierte Awareness-Kampagne für die Beratung 147 von Pro Juventute mit einer zweiten Welle fort. Im Zentrum stehen erneut Songzeilen von Schweizer Künstlerinnen und Künstler, die als Kampagnenmotive eingesetzt werden. Neu beteiligt sind Monet192, EAZ, Gigi Malua, Eileen Alister, Linda Elys und Marie Jay, schreibt die Agentur.

Diese stellen Songzeilen zur Verfügung, die Themen wie Überforderung, Selbstzweifel, Herzschmerz oder innere Unruhe aufgreifen. Die Zeilen werden als Headlines der Kampagne verwendet und auf Social Media, digitalen Out-of-Home-Flächen sowie auf Plakaten an Schulen ausgespielt.





Zusätzlich zu den bisherigen Massnahmen wird die Zusammenarbeit mit den Musikerinnen und Musikern ausgebaut: In persönlichen Videos berichten sie über die Entstehung ihrer Songs und darüber, welche Rolle Musik für den Umgang mit ihren Gefühlen spielt.

Damit will die Kampagne laut Mitteilung zeigen, dass Musik helfen kann, Emotionen zu verarbeiten und schwierige Momente zu bewältigen. Und wenn Musik nicht reicht, sei die Beratung 147 von Pro Juventute da. (pd/spo)