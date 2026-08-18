Pas Mal: Neue Staffel für Helvetia unter neuem Markenclaim

Publiziert am 18.08.2026

Die Serie thematisiert seit 2022 in fiktionalisierter Form die Wohngemeinschaft von Yule und Yousofzai und ist fester Bestandteil der Social-Media-Kommunikation von Helvetia. Mit dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise sowie dem Marktauftritt unter der neuen gemeinsamen Marke wird das Format nun weitergeführt.

Die aktuelle Staffel besteht aus einem längeren Hero-Video sowie zwei kürzeren Hub-Videos und dreht sich um ein ausgeliehenes Velo und ein Schloss ohne bekannte Zahlenkombination, das am Ende zu einer Polizeibefragung führt.

Die Videos werden gemäss Mitteilung organisch sowie als bezahlte Werbung auf Meta, TikTok und YouTube ausgespielt. Für das Hero-Piece gibt Helvetia 7,5 Millionen Impressions an, für die beiden Hub-Videos 900'000 respektive 1,6 Millionen. Zum Kampagnenbudget und zum Vergleich mit früheren Staffeln macht die Mitteilung keine Angaben.

«Diese Serie ist über drei Jahre gewachsen und hat bewiesen, dass man als Versicherung auch unterhalten kann», lässt sich Tobias Ritter, Communication Manager bei Helvetia, in der Mitteilung zitieren. Dass der Stil auch nach der Fusion mit Baloise fortgesetzt werde, sei «keine Frage».

Auf Seiten der Agentur äussert sich Creative Director Jonas Bayona zur Zusammenarbeit: «Mit Helvetia haben wir über die Jahre ein Format entwickelt, das wirklich funktioniert, weil es ehrlich unterhaltsam ist und nicht versucht, Versicherung künstlich spannend zu reden», so Bayona. Für die aktuelle Episode habe man mehr Aufwand in die Inszenierung investiert als bisher. (pd/cbe)