Wirz: Neue Standorte in den Bergen und Berlin

Neue Perspektiven schaffen neue Ideen: Die Wirz Group stellt ihren Mitarbeitenden ab November neue Arbeits- und Wohnorte in den Schweizer Bergen und der deutschen Hauptstadt Berlin zur Verfügung.

New Work bedeute nicht nur flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice, sondern für die Wirz Group auch, den Mitarbeitenden aktiv neue Arbeitskulissen zu bieten, heisst es in einer Mitteilung. Inspiration, neue Denkweisen und Perspektiven kämen nämlich am ehesten, wenn man den Alltagstrott durchbreche und sich in neue Umgebungen wage.

«Wir freuen uns, unsere Mitstreitenden mit diesem Angebot zu inspirieren und zu motivieren und ihnen die Gelegenheit zu geben, als Teams noch stärker zusammenzuwachsen», wird Co-CEO Livio Dainese in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)