Wirz: «Projektteams können näher zusammenwachsen»

von Michèle Widmer

Frau Dreyfus, wie lange wird es die Wirz-Büros im heutigen Umfang in Zürich noch geben?

Wir haben unsere Agentur kürzlich komplett umgebaut und damit unseren festen Glauben an die Zusammenarbeit und deren positiven Effekt auf Kreativität und Qualität unterstrichen. Ich gehe deswegen davon aus, dass der Hauptstandort Zürich noch einige Zeit im gleichen Umfang erhalten bleibt.

Arbeits- und Wohnorte in den Bergen und in Berlin: Welches konkrete Ziel verfolgen Sie damit?

Einerseits sollen Teams so die Möglichkeit haben, konzentriert Aufgaben zu lösen. Andererseits ist ein Ortswechsel auch ein althergebrachtes Heil- und Hilfsmittel im kreativen Prozess. Denn neue Perspektiven schaffen neue Ideen. Und nicht zuletzt machen wir auch immer wieder Sachen, weil es die Mitarbeitenden freut.

Waren diese Aussenbüros also ein Bedürfnis Ihrer Mitarbeitenden?

Das Bedürfnis aller Mitarbeitenden ist ein tolles und inspirierendes Arbeitsumfeld. Unser Whereveroffice ist eine Antwort darauf.

Und wer darf oder muss gehen? Für Leute mit Familien ist ein vorübergehender Wechsel der Arbeitskulisse ja nur schwer umsetzbar.

Mit einer entsprechenden Vorlauf- und Organisationszeit sind wir der Überzeugung, dass das Angebot auch für Eltern umsetzbar ist. Gehen dürfen natürlich alle, Ideen kennen keine Hierarchie.

«Es wird nicht so sein, dass die ganze Agentur ständig zersplittert arbeitet»

Ich stelle mir ein Chalet auf einer Skipiste oder eine Wohnung im Trend-Quartier Friedrichshain vor. Wie werden die Wirz-Mitarbeitenden in den Aussenposten arbeiten und wohnen?

Genau so!

Wirz soll als Team noch stärker zusammenwachsen. Ist das nicht etwas schwierig von so vielen verschiedenen Standorten?

Die beiden neuen Standorte fassen nur jeweils kleine Gruppen, die dort konzentriert an einem Projekt arbeiten können. Es wird also nicht so sein, dass die ganze Agentur ständig zersplittert arbeitet. Wir sehen es als Chance, in den Projektteams noch näher zusammenzuwachsen, sich noch besser kennenzulernen und diese Erfahrung auch in den «normalen» Alltag an der Uetlibergstrasse mitzunehmen.

Was zahlen die Angestellten monatlich für die Unterkunft?

Die Unterkünfte und Arbeitsorte in den Bergen und in Berlin werden von der Wirz-Gruppe bezahlt. Einzig die persönlichen Ausgaben vor Ort und die Anreise tragen unsere Mitarbeitenden selber.

«Wir wollen in Zukunft allen Mitarbeitenden eine fixe Anzahl Wochen pro Jahr an den beiden Standorten bieten können»

Büros in Berlin und auf dem Land sind günstiger als in Zürich. Wie gross ist das Sparpotenzial?

Die beiden neuen Arbeits- und Wohnorte sind ergänzend zu unseren Räumlichkeiten in Zürich und ersetzen sie nicht. Wir sparen monetär also nichts.

Wie langfristig ist diese Idee gedacht?

Im November starten wir die Testphase, in welcher wir Erfahrungen bezüglich Auslastung der beiden Standorte und der Zusammenarbeit vor Ort sammeln werden. Unser Ziel ist es, dass wir in Zukunft allen Mitarbeitenden eine fixe Anzahl Wochen pro Jahr an den beiden Standorten bieten können, die sie selber einteilen, je nach Bedarf.

Nutzen Sie als CO-CEO das Angebot auch? Und wenn ja, eher Natur und die Berge oder Gewusel in der Grossstadt?

Ich möchte das Angebot auf jeden Fall auch selber nutzen und werde beide Standorte besuchen. Je nach Art des Projekts, welches dann gerade im Fokus steht, eher in der stillen Idylle oder im hektischen Umtreiben von Berlin.