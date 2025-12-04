Publiziert am 04.12.2025

Die Kampagne, entwickelt von der Agentur Kornflex, zeigt in Form von Social-Media-Stories typische Belastungssituationen wie Überforderung, Druck, Einsamkeit, Essstörungen oder Antriebslosigkeit. Sie verweist auf das Hilfsangebot von 143.ch, das rund um die Uhr per Chat, Telefon oder E-Mail erreichbar ist.

Eine Studie der Berner Fachhochschule aus dem Jahr 2023 zeigt, dass rund ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen Anzeichen psychischer Probleme aufweist. Dazu gehören depressive Symptome, Angststörungen, Essstörungen oder starker Stress.

Begleitet wird die Kampagne von Content Creators auf TikTok und Instagram, die über ihre eigenen Erfahrungen mit mentaler Gesundheit sprechen. Sie teilen Tipps aus ihrem Alltag und sollen Hemmschwellen abbauen.

Ziel der Kampagne ist es, das Reden über psychische Belastungen zu normalisieren und junge Menschen zu ermutigen, sich Hilfe zu holen. Bei 143.ch können Betroffene anonym über ihre Situation sprechen und nächste Schritte besprechen. (pd/cbe)