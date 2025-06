Ruf Lanz: Neue VBZ-Sujets ins Rollen gebracht

Publiziert am 24.06.2025

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) führen ihre Kampagne «Umsteigen lohnt sich» mit drei neuen Sujets fort, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Kreativagentur Ruf Lanz. Die seit Herbst 2001 laufende Kampagne positioniert Tram und Bus als smarte Alternative zum Auto in der Stadt Zürich.

Drei Motive mit unterschiedlichen Botschaften

Die jüngsten Sujets inszenieren verschiedene Vorzüge des öffentlichen Verkehrs: Das Briefmarken-Motiv zeigt auf, dass man mit Tram und Bus schneller durch den dichten Stadtverkehr kommt als mit jeder Automarke. Ein Malkasten in den ikonischen Tramfarben thematisiert den Umweltschutz, während das Bobbycar-Sujet die Kostenersparnis hervorhebt – mit dem Hinweis, dass in vielen Zürcher Familien nur noch die Kinder ein Auto besitzen.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen VBZ und Ruf Lanz wurde mit zwei Evergreen-Awards des Art Directors Club Switzerland für ihre kreative Konstanz ausgezeichnet. «Die Kampagne hat bis heute viele Anhänger in der Bevölkerung – manche bestellen die Sujets sogar für den Privatgebrauch», wird Elina Fleischmann, Leiterin Newsroom und Co-Leiterin Unternehmenskommunikation a.i. der VBZ, in der Mitteilung zitiert.

Creative Director Markus Ruf erläutert das anspruchsvolle Kampagnenkonzept: «Das ist eine ziemlich masochistische Kampagnenform, weil man für jedes Sujet einen neuen Einfall braucht. Aber dadurch bleibt die Kampagne stets am Puls der Zeit und erneuert sich laufend.»

Die aktuellen Motive sind in 20 Minuten, auf Plakaten in allen VBZ-Fahrzeugen der Züri-Linie sowie in den sozialen Kanälen der VBZ zu sehen. (pd/awe)