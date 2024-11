Republica: Neue Worte für das Unbeschreibliche

Publiziert am 22.11.2024

Zwischen Eiger, Mönch und Jungfrau erhebt sich eines der spektakulärsten Skigebiete der Schweiz. Doch statt das bekannte Dreigestirn in den Mittelpunkt zu rücken, konzentriert sich die neue Kampagne auf die einzelnen Destinationen. «Die Jungfrau Ski Region ist wieder in der Champions League des Wintersports angekommen. Die enorme Vielfalt und die eigenen Charaktere des Wintersportgebiets und der Wintersportorte spielen bei dieser Kampagne die Hauptrolle», wird Urs Kessler, Direktor der Jungfraubahnen, in einer Mitteilung zitiert.

Die Kreativen der Werbeagentur Republica haben dafür eine eigene Sprache entwickelt. Mit Wortneuschöpfungen wie «Grindelwow!», «Wengenial!», «Firstastic!» oder «Mürrentspannt!» werden die verschiedenen Orte charakterisiert. Auch die Familienfreundlichkeit findet mit Grindeljööö!» ihren sprachlichen Ausdruck – eine Anspielung auf das Angebot «Kinder fahren samstags gratis».

«Grindelwald, Wengen, die First oder Mürren; das sind alles Leuchttürme von Weltruf, die man gut und gerne als Ingredient-Brands bezeichnen und behandeln kann», erklärt Creative Director Re Wilk die Strategie. Die Wortkreationen werden in der Kampagne vor Landschaftspanoramen inszeniert und erinnern dabei bewusst an die legendären Skigebiet-Poster der 50er- und 60er-Jahre.

Moderne Infrastruktur als Basis

Die 2020 eröffnete V-Bahn mit dem Eiger Express unterstreicht den Qualitätsanspruch der Region. In nur 15 Minuten gelangen Besucherinnen und Besucher vom Grindelwald Terminal zum Eigergletscher auf 2230 m ü. M.

Die breit angelegte Kampagne umfasst neben Plakaten und digitaler Aussenwerbung (DOOH) auch Online-Banner und Social Media Ads. Für die Hauptregionen Grindelwald und Wengen wurden zusätzlich Werbefilme produziert. Diese wurden von Synkron (Regie), Remotepost (Postproduktion) und Navada (Produktionsleitung) realisiert und sollen den Klang der Kampagne mit dem effektiven Erlebnis vor Ort verbinden. (pd/cbe)