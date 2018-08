Studio Marcus Kraft: Neuer Auftritt für das Theater Spektakel

Das Zürcher Theater Spektakel startet am 16. August in seine 39. Ausgabe. Das Studio Marcus Kraft hat das Erscheinungsbild erneuert und die diesjährige Kampagne gestaltet. Sie zeige einen Querschnitt der gezeigten Stücke, heisst es in einer Mitteilung. «Es ist immer eine Herausforderung, bei einer Festivalkommunikation nicht einzelne Künstler in den Vordergrund zu heben und doch die Kunst möglichst unmittelbar sichtbar zu machen», wird der künstlerische Leiter Matthias von Hartz in der Mitteilung zitiert. Die diesjährige Kampagne nutze Bilder von Künstlerinnen und Künstlern in einer Bearbeitung, die sowohl deren Arbeiten transportiere als auch eine geschlossene starke Ästhetik des Festivals über alle Einzelsujets und Anwendungen hinweg ermögliche, so von Hartz weiter.



Die Kampagne wurde konsequent in analogen und digitalen Medien umgesetzt. Die Programmzeitung hat erstmalig ein neues Format und eine eigens entwickelte Farbpalette soll die Navigation durch die verschiedenen Sparten erleichtern. Das gesamte Erscheinungsbild sowie die Website wurden entsprechend aktualisiert.

Verantwortlich beim Zürcher Theater Spektakel: Delphine Lyner, Veit Kälin, Matthias von Hartz (Co-Leitung); Esther Schmid (Leitung Kommunikation); Josefine Stähli (Leitung Betriebsbüro); verantwortlich für Konzept, Art Direction und Design: Studio Marcus Kraft, in Zusammenarbeit mit Marlon Ilg; Layout: Michel Fries; Web-Entwicklung: Highfive. (pd/maw)