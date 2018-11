Sir Mary: Neuer Creative Director an Bord

Sir Mary wächst weiter. Die Zürcher Kreativagentur am Lochergut beschäftigt mittlerweile ein Team von 28 Mitarbeitenden. Jüngster Zuwachs ist Andi Portmann, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 43-Jährige war in den vergangenen fünf Jahren als selbstständiger CD unter anderem mit Mandaten von Nestlé, Globalance Bank, Marché International oder «Beobachter» tätig. Davor verantwortete er bei Wirz BBDO als Partner die kreative Leitung mit.

Bei Sir Mary habe ihn überzeugt, dass es Kreativagentur, Digitalagentur, Mediaagentur und PR-Agentur in einem sei. Es gebe keine spezialisierten Units, sondern ein einziges Team, das zusammen denke und arbeite, so Portmann. «Hier wird gelebt, was sich viele Agenturen vornehmen: Alle haben an allem Spass – das war ansteckend und entscheidend für meine Zusage.»

Der Kreative beherrsche «die Kommunikationsklaviatur aus dem Effeff», schreibt Sir Mary. Nach einem Publizistik- und Biologiestudium verschlug es ihn als Journalist zur WOZ und «SonntagsZeitung», bevor er seine Expertise als Texter und Konzepter bei Scholz & Friends Berlin und Advico Y&R vertiefte.

Portmann ist Mitglied bei ADC Schweiz, Dozent an der SAWI und hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche internationale Awards gewonnen, unter anderem fünf Cannes-Löwen. (pd/as)