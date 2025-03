Komet: Neuer Kikkoman-Auftritt mit viel Umami

Unicef

Kurt Aeschbacher wirbt für Legat-Spenden

Das Kinderhilfswerk startet eine Kampagne, die Menschen ermutigt, in ihrem Testament Kindern in Not zu helfen.

Das Kinderhilfswerk setzt auf eine neue Strategie, um Spendenbereitschaft zu erhöhen: Eine Kampagne, die Menschen ermutigt, in ihrem Testament an Kinder in Not zu denken. Moderator Kurt Aeschbacher unterstützt als Botschafter diese Fundraising-Initiative.