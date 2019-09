Mit der Eröffnung eines zweiten Standorts rückt Feinheit näher zu ihrer Berner Kundschaft. In einer Bürogemeinschaft mit den Politberatern von Polsan startet ein neuen Kapitel.

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Umzug in neue Büroräumlichkeiten im Zürcher Kreis 5 eröffnet die Kommunikationsagentur Feinheit einen zweiten Standort in der Stadt Bern, heisst es in einer Mitteilung dazu. An der Effingerstrasse 2 – direkt beim Hirschengraben – ist Feinheit Untermieterin von Polsan, dem Büro für Politikanalyse und -beratung.

«Wir freuen uns ausserordentlich auf diese Bürogemeinschaft und möchten auch die Gelegenheit nutzen, inhaltliche Synergien aufzubauen», wird Moritz Friess, Partner von Feinheit, zitiert. Auch auf Twitter wurden die neuen Büronachbarn von Polsan begrüsst:

Viele Kundinnen und Kunden von Feinheit aus den Bereichen Politik, Verwaltung, NGO, Verbänden oder Gewerkschaften sind in Bern zuhause. Es schien deshalb der nächste logische Schritt zu sein, einen Standort in Bern zu eröffnen, schreibt die Agentur weiter. (pd/wid)