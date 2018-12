Trotz hunderter Koch-TV-Shows, Streetfood-Festivals und Hipster-Kochkurse – nicht jeder ist wirklich zum Hobby-Koch geboren. Macht aber nichts, so zumindest die Botschaft der Imagekampagne von Walder Werber. «Denn zum Glück gibt es das Grill-Restaurant Baulüüt. Auf der Speisekarte: hochwertige Steaks, Burger und feinste saisonale Gerichte», schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Das Baulüüt sei «das gastronomische Highlight» des Seminarhotels Campus Sursee und die «hochwertige Adresse für jeden Fleisch-Liebhaber».

Nebst Plakaten wurde auch ein Webspecial entworfen. In diesem kann Werbung – ganz nach eigenem Geschmack – individuell angepasst werden: Rare, medium, well done.

Walder Werber ist die Leadagentur vom gesamten Campus Sursee.

Verantwortlich bei Baulüüt, Campus Sursee Seminarzentrum: Thomas Hegnauer (Geschäftsführer), Martin Schmid (Leiter Marketing); verantwortlich bei Walder Werber: Sandro Walder (Gesamtleitung), Anna Kindlimann (Creative Direction), Stefan Moeschlin (Konzept/Text), Renato Helio (Konzept/Screendesign), Corsin Kessler (Grafik), Michael Döös (Film/Animation), Tanja Büsser (Beratung). (pd/cbe)