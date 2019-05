Kommpakt: Nicole Meier Doka verstärkt Geschäftsleitung

Freundliche Grüsse

Was im Auto alles so passiert

Bei den Spots von Car for you setzt die Agentur auf Jump Cuts und erzählt die Geschichten aus dem Auto heraus.

Herzschmerz und Partymoves oder Streitereien und Spielspass: In den beiden Spots der Launch-Kampagne von Car for you stehen eine junge Frau und eine Familie im Zentrum. Die Agentur setzt dabei komplett auf Jump Cuts und erzählt die Geschichten direkt aus dem Auto heraus.

von Michèle Widmer