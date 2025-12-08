Publiziert am 08.12.2025

Der Schweizer Ninja-Athlet steht im Finale des RTL-Formats Ninja Warrior Germany und setzt dabei auf pflanzliche Food-Power aus der Heimat. Um in diesem Sport erfolgreich zu sein, braucht es neben unzähligen Trainingsstunden auch eine gesunde, eiweissreiche Ernährung.

Nun wird Sandro Scheibler zum Botschafter für Schweizer Hülsenfrüchte, wie die Agentur Brisanz mitteilt. Mit der Kampagne «Erbsen für den Ninja» bringt der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) pflanzliche Proteine aus heimischem Anbau zurück ins Rampenlicht.



Rezepte für ein junges Publikum

Im Fokus der aktuellen Kampagne stehen Tiefkühl- und Konservengemüse, welche durch ihre einfache Zubereitung speziell auch eine junge Zielgruppe ansprechen soll, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Entsprechend ist die Kampagne mit viel Witz und einfachen Rezeptideen auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet, das gesund essen will, ohne lange in der Küche zu stehen.





Das Herzstück ist eine animierte Videoreihe mit Sandro Scheibler. Der Sohn eines Biobauers zeigt, wie sportlicher Erfolg und bewusste Ernährung Hand in Hand gehen und dass auch Tiefkühlerbsen das Zeug zum Ninja-Food haben.



Spannung im Finale

Sandro Scheibler kämpft am 12. Dezember im Staffelfinale von Ninja Warrior Germany um den Sieg und hat die Erbsen im Gepäck. «Ich will aufzeigen, dass pflanzliche Ernährung leistungsfähig macht», lässt sich der Athlet zitieren. Unterstützt wird die Kampagne durch eine Creator-Kooperation mit Scheibler selbst sowie dem Koch Philemon Kleeb. (pd/nil)