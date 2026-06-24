Cannes Lions 26: Noch ein Silber-Löwe für die Schweiz

Halbzeit am Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 – und ein weiterer Erfolg für die Schweiz. Die «Olympic Rings Pasta» für das Internationale Olympische Komitee (IOK) ist am Mittwoch in der Kategorie Social & Creator (Subkategorie Audience Targeting/Engagement Strategies) mit einem silbernen Löwen ausgezeichnet worden. Eingereicht wurde die Arbeit vom IOK in Lausanne und LePub in Mailand.



Bei der «Olympic Rings Pasta» handelt es sich um ein limitiertes Produkt, das nicht zum Verkauf bestimmt war: Das IOK liess die Pasta in Form der fünf olympischen Ringe in Italien produzieren, um den 100-Tage-Countdown zu den Winterspielen Milano Cortina 2026 zu feiern. Eine kleine Anzahl Schachteln wurde über digitale Aktionen verlost. Für das passende Rezept sorgte der Starkoch Carlo Cracco, einer der bekanntesten Köche Italiens. Er kreierte eine «Pasta alla Crudaiola» mit olympischen Ringen in drei Farben, verfeinert mit Colatura di Alici (Sardellenessenz), Oliven und Olivenöl.



Mit Spannung schauen Schweizer Werber auch auf die Löwen-Vergabe in der Kategorie Direct. Dort steht die Arbeit «The Coupon Coup» von TBWA\Zürich für McDonald's auf der Shortlist (persoenlich.com berichtete). Bronze und Silber wurden bereits kommuniziert, am Abend geht es um Gold und Grand Prix.

Auf der letzten am Mittwoch veröffentlichten Shortlist Sustainable Development Goals war ebenfalls keine Schweizer Arbeit zu finden.







Ein weiteres Eisen hat die Schweiz noch im Feuer: Die Arbeit «Shape of Dreams» für die On x Zendaya Collection, eingereicht von On, steht auf der Film-Shortlist. Diese Löwen werden zum Abschluss des Festivals am Freitag vergeben. (cbe)



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