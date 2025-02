Fernsehwerbung

Über 10,5 Millionen TV-Spots in 60 Jahren

Zum runden Jubiläum der Fernsehwerbung in der Schweiz zieht die Fernsehvermarkterin Admeira eine Bilanz.

Am 1. Februar 1965 wurde in der Schweiz erstmals TV-Werbung ausgestrahlt. Zum runden Jubiläum der Fernsehwerbung in der Schweiz zieht die Fernsehvermarkterin Admeira eine Bilanz.