Publiziert am 31.05.2024

Die Creative Days 2024 rücken näher (persoenlich.com berichtete). Auch dieses Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf ein hochkarätiges Line-up freuen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Getreu dem diesjährigen Motto der Creative Days – «Das Nonplusultra» – habe der ADC Switzerland ein «Programm der Extraklasse» zusammengestellt. Grosse Namen aus verschiedenen Bereichen der Kommunikation und würden am 13. und 14. Juni ins Schloss Sihlberg laden und Inspiration, Input und Insights versprechen.

Über die zwei Tage verteilt finden zahlreiche Keynotes, Podien sowie ein Konzert und eine Tech-Demo statt. Dabei erhalten nicht nur bekannte Persönlichkeiten aus der Kommunikationsbranche eine Bühne, sondern auch solche, die auf den ersten Blick gar nichts mit Kommunikation am Hut haben – von denen wir aber trotzdem sehr viel lernen können:

Joe La Pompe , der maskierte Plagiatsjäger, der Doubletten demaskiert, zeigt den Wert des Originals auf.

Simon Verhoeven , Starregisseur aus Deutschland und berühmt für seine Werbefilme und Spielfilme wie «Willkommen bei den Hartmanns» oder «Männerherzen», zeigt, wie «Der Film» geht.

Oliver Ouboter , Mitgründer des Jetzt-schon-Kult-Wagens Microlino, legt uns «Die Vision» dar.

Evelyne Binsack , Survival-Spezialistin und Alpinistin gibt uns Tipps für «Das Überleben».

Schriftsteller Arno Camenisch und Pianistin Tsovinar Suflyan betören die Besucherinnen und Besucher in «Das Konzert» mit ihrer textlich-musikalischen Raffinesse.

Andreas Back geht der Frage auf den Grund, wer denn nun für eine Marke verantwortlich ist.

Marvin-Sebastian Karácsony begleitet die Besuchenden mit «Die Demo» und der Apple Vision Pro in die Welt des Spatial Computing.

Götz Ulmer rät, «Das Anders» zu umarmen und so merkwürdig zu werden.

Iwan Funk führt die Werberinnen und Werber in die Geheimnisse der Szenografie ein und zeigt, dass Räume mehr sind als nur Raum.

Maurice Mersinger und Felipe Sánchez Luna von Kling Klang Klong lassen die Besucherinnen und Besucher in Klangwelten eintauchen und den emotionalen Aspekt der Sound Scenography erleben.

Kunal Ghosh Dastider , VFX-Experte für Blockbusters wie «Top Gun: Maverick» oder «Avengers: Infity War», erzählt, wie aus Schweizer Zurückhaltung Filmmagie wurde.

Designerin Mieke Haase referiert über «Den Prompt» – und erschafft in «Das AIxperiment» gemeinsam mit ADC Young Members das Intro der Award Night.

Snowboard-Posterboy und Extremsportler José Fernandes nimmt die Teilnehmenden mit auf eine Reise in «Das Unbekannte».

Helga Sanne zeigt, was man mit der Körpersprache sagt, auch wenn man eigentlich gar nichts sagen will.

High-Dive-Weltrekordhalter Lazaro Schaller macht Mut und gibt Tipps, wie daraus kein Übermut wird.

Bei «Der Rat» geben die Branchengrössen Andrea Bison , Julia Staub , Martin Spillmann , Frank Bodin und Manuel Wenzel ihre Erfahrungsschätze an die nächste Generation weiter.

Und bei «Das Podium» diskutieren Evelyne Binsack, Nadine Geissbühler, Simon Husslein, Philipp Keel und Thomas Wildberger mit Sherin Kneifl das «Nonplusultra».

Das aktuelle Programm ist auf creativedays.ch zu finden.

Zum ersten Mal stehen in diesem Jahr verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung. Wer sowohl bei den Keynotes als auch der Award Night und Party dabei sein will, holt sich den All-inclusive-Drei-Tages Pass für 250 Franken (150 Franken für Youngsters). Den Keynotes-Only-Pass für Donnerstag und Freitag gibt es für 150 Franken. Und wer gerne «nur» feiern und zur Award Night und an die Party kommen möchte, ist mit dem Abendticket Samstag für 200 Franken mit von der Partie. (pd/cbe)