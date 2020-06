Pascale Hoch (Kraftkom) und Roland Köppel (Netz.werk) führen den Werbeclub Ostschweiz neu im Co-Präsidium. Sie lösen Roger Tinner (Alea Iacta) ab, der nach sechs Jahren an der Hauptversammlung in Urnäsch zurücktrat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Tinner freute sich, dass mit der einstimmigen Wahl der bisherigen Vorstandsmitglieder Hoch und Köppel das Prinzip «fifty-fifty» nun für das Präsidium ebenso gelte wie für den Vorstand als Ganzes. Gemeinsam mit den ebenfalls wiedergewählten Lea Hobi (Advery), Katja Sgro-Thürlemann (Acrevis) und Hanspeter Häne (CH Media) wird Tinner auch im Vorstand bleiben.



Zwei Dutzend Mitglieder und Gäste nahmen an der Hauptversammlung teil, die «analog» bei Appenzeller Edelbrand in Urnäsch stattfand und damit den Re-Start für Events mit persönlicher Begegnung in der Kreativbranche bedeutete, wie es weiter heisst. Dabei erhielten die Teilnehmenden Einblicke in das Start-up, das mit Leidenschaft und Durchhaltewillen das Gin-Brennen in der Region pflegt.

In der in Rekordzeit durchgeführten 47. Hauptversammlung genehmigten die Mitglieder alle Traktanden diskussionslos und einstimmig. Die Rechnung schloss praktisch ausgeglichen ab, obwohl in die neue Plattform kreative-ostschweiz.ch investiert worden war. Diese Website zeigt die gesamte Kommunikations- und Werbebranche der Ostschweiz auf einer virtuellen Landkarte und bringt damit eine hohe Sichtbarkeit und gute Positionierung dieser Kreativ-Szene bringt. (pd/cbe)