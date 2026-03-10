What The Duck: Ohne Forschung keine Mikrowelle

Publiziert am 10.03.2026

Umgesetzt wird die Kampagne von der Zürcher Agentur What The Duck, die für den SNF eine Serie kurzer Videoclips für Instagram, LinkedIn und weitere Plattformen produziert hat, teilt die Agentur Rosarot mit, zu der What The Duck gehört.

Kern der Kampagne ist die Mechanik «Ohne dies kein das»: In unterhaltsamen Reels zeigt der SNF anhand konkreter Beispiele, wie Grundlagenforschung – oft ohne absehbares Ziel – die Grundlage für spätere Innovationen legt. Der übergeordnete Kampagnen-Claim lautet «Grundlagenforschung heute. Innovation morgen.»











Das Format richtet sich bewusst auch an ein jüngeres und breiteres Publikum, das über klassische Wissenschaftskommunikation schwerer erreichbar ist. Die inhaltliche Herausforderung bestand darin, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge kurzweilig und plattformgerecht aufzubereiten.

Der SNF fördert im Auftrag des Bundes Grundlagenforschung in allen wissenschaftlichen Bereichen und gilt als wichtigste Schweizer Forschungsförderorganisation. Mit der Kampagne will er verdeutlichen, wie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen konkrete gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationen entstehen – auch wenn dieser Weg selten geradlinig verläuft.