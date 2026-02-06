Seit seinem Telefonat mit Karin Keller-Sutter und seinem Besuch am WEF in Davos spricht Donald Trump immer wieder öffentlich über die Schweiz – zugegeben nicht in den freundlichsten Worten. Dass er sich auch über die Halbierungsinitiative äussern könnte, ist also nicht ganz weit hergeholt.

In einem neuen Video schwärmt der goldgebräunte US-Präsident vor zwei amerikanischen Flaggen über die Halbierungsinitiative, deren Namen er Mühe hat auszusprechen. «Alle lieben die Initiative, besonders Leute, die sehr reich sind», bemerkt er. Er kritisiert auch Operation Libero, «eine Schweizer politische Organisation, die gegen die Initiative kämpft».

Beim US-Präsidenten handelt es sich in Wirklichkeit um einen Trump-Imitator. Das Video ist eine Fortsetzung der satirischen Kampagne, die Operation Libero mit dem Versand eines «Autokratie-Leitfadens» an 10'000 Haushalte lanciert hatte (persoenlich.com berichtete).

«Unsere Kampagne zeigt auf, dass der Angriff auf die Medien zum 1×1 der Autokraten und Populisten überall auf der Welt gehört», erklärt Co-Geschäftsführer Simon Städeli auf Anfrage. Mit seinen Angriffen gegen Medienschaffende, sei es verbal oder mit Klagen, steht für Operation Libero fest: «Trump wäre ein Riesen-Fan der Halbierungsinitiative. Und so kamen wir auf die Idee, einen Imitator zu suchen». Auf KI habe Operation Libero bewusst verzichtet.

Online sind sie auf John Di Domenico gestossen. Dieser tritt regelmässig als Trump-Imitator in US-Fernsehsendungen auf. Das Video, das im Auftrag von Operation Libero entstand, sei nicht gescriptet, sondern frei vorgetragen auf Basis eines Briefings, so Städeli. Es wird auf allen Kanälen der Organisation und auch gezielt als Paid Content ausgespielt. Ein Follow-up ebenfalls mit Di Domenico sei geplant.