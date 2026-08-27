Publiziert am 27.08.2026

Leonteq hat seine Standorte in Hongkong und Singapur nach eigenen Angaben zu zentralen Pfeilern für die asiatische Wachstumsregion ausgebaut. Beworben wird ein bestimmtes Produkt: sogenannte Actively Managed Certificates, die schnelle Portfolioanpassungen bei spezifischen Anlagestrategien erlauben. Dieses Angebot soll laut Mitteilung unter unabhängigen Vermögensverwaltern bekannter werden.

Die Kommunikationsagentur Atoll arbeitet dafür mit gefalteten Papierfiguren. Origami sei in beiden Märkten sofort als asiatische Tradition erkennbar, heisst es in der Mitteilung – die Faltkunst stammt allerdings aus Japan. Die Sujets zeigen Tiere: den Black-Faced Spoonbill, der in Hongkong überwintert, und den Crimson Sunbird, der seit einer Abstimmung der Nature Society Singapore als inoffizieller Nationalvogel Singapurs gilt. Bei den drei mitgelieferten Video-Ads kommen ein Red-Crowned Crane und ein Indo-Pacific Sailfish hinzu.

Die Kampagne setzt auf statische und dynamische Werbemittel. Ausgespielt wird sie über Direktbuchungen auf Finanzportalen, programmatisch und über LinkedIn. Angaben zu Budget und Laufzeit macht die Mitteilung nicht.

Atoll betreut Leonteq seit 2021 (persoenlich.com berichtete). Zuletzt entwickelte die Agentur im Mai 2025 eine Kampagne für Leonteqs Retail-Flow-Plattform, die ebenfalls mit Tiermotiven arbeitete. (pd/nil)