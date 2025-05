Publiziert am 21.05.2025

Die Kampagne zeigt plakativ, in welchen Städten und Gemeinden Salt Home neu verfügbar ist – und macht dabei die Ortsnamen gleich selbst zur Bühne der Highspeed-Botschaft: Ob «STAAAANSSS», «GOOOOSSAU» oder «MATRAAAN» - die typografische Ortsnamen-Inszenierung der Motive verbindet das einzigartige Geschwindigkeits-versprechen mit lokaler Relevanz, heisst es in einer Mitteilung.

Die orchestrierte Kampagne, die mit hyperlokalen Motiven ab sofort in zahlreichen Städten und Gemeinden on Air ist, kommt unter anderem in OOH, DOOH, Display-Banner, Social Media und Mailings zum Einsatz. (pd/spo)