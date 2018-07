Serviceplan Schweiz: Oscar Gigirey wird Head of Business Development

Die Hauptaufgabe von Oscar Gigirey bestehe darin, die verschiedenen Agenturen der Gruppe – Serviceplan (Werbung, Content, PR), Plan.Net (Digital), Solutions (Publishing) sowie Mediaplus (Impact- und Channelplanning) – im Neukundengeschäft und im Ausbau von bestehenden Mandaten aktiv zu unterstützen, heisst es in einer Mitteilung von Serviceplan.

In diesem Rahmen fungiere der neue Head of Business Development als Ansprechpartner für Neukunden und als Erstkontakt zu den verschiedenen Experten und Kompetenzteams im Haus der Kommunikation. Der 35-Jährige habe den direkten Kontakt zu den rund 120 Mitarbeitern der Schweizer Gruppe. Er bringe somit optimale Voraussetzungen mit, um individuell und spezifisch auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse einzugehen und ausgerichtete Leistungspakete zu definieren und anzubieten. Gigirey berichtet in dieser Funktion direkt an Christian Baertschi, CEO und Partner der Serviceplan Gruppe Schweiz.

Bisher war Gigirey als Sales Manager bei Plan.Net Suisse, der Digitalagentur von Serviceplan, tätig. In seiner neuen Funktion wird er unterstützt von Joy Oelen, welche bisher bereits für die Schweizer Gruppe die Marketingaktivitäten betreut hat, sowie von den jeweiligen Verantwortlichen in den einzelnen Agenturen. (pd/maw)