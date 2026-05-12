12.05.2026

IFD In Flagranti Design

Papagei wirbt fürs Abgrasen

Die Agentur hat für die Telekommunikationsanbieterin Evard eine Frühlingskampagne entwickelt.
Publiziert am 12.05.2026

Unter dem Motto «Jetzt abgrasen» wirbt Maskottchen «Monsieur Evard» für ein Promo-Angebot für Internet und TV. Das Sujet spielt mit dem Bild des Rasenmähens als typische Freizeitbeschäftigung im Frühling.



Die Kampagne wurde als Inserat, Flyer sowie animierte Banner umgesetzt. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Evard AG: Tanja Schüpbach-Grubenmann, Pascal Sahli; verantwortlich bei IFD in flagranti design: Marcel Wälti, Andrea Tschirren; Fotocomposing: Simone Wälti; Mediaplanung: Joloo Marketing und Telecom, Julian Trösch.


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