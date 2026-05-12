Publiziert am 12.05.2026

Unter dem Motto «Jetzt abgrasen» wirbt Maskottchen «Monsieur Evard» für ein Promo-Angebot für Internet und TV. Das Sujet spielt mit dem Bild des Rasenmähens als typische Freizeitbeschäftigung im Frühling.

Die Kampagne wurde als Inserat, Flyer sowie animierte Banner umgesetzt. (pd/cbe)