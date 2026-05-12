Unter dem Motto «Jetzt abgrasen» wirbt Maskottchen «Monsieur Evard» für ein Promo-Angebot für Internet und TV. Das Sujet spielt mit dem Bild des Rasenmähens als typische Freizeitbeschäftigung im Frühling.
Die Kampagne wurde als Inserat, Flyer sowie animierte Banner umgesetzt. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Evard AG: Tanja Schüpbach-Grubenmann, Pascal Sahli; verantwortlich bei IFD in flagranti design: Marcel Wälti, Andrea Tschirren; Fotocomposing: Simone Wälti; Mediaplanung: Joloo Marketing und Telecom, Julian Trösch.
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