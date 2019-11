Weihnachtswerbung 2019: Pepsi macht Cardi B zum Santa

Der amerikanische Getränkehersteller Pepsico zieht mit der Rapperin Cardi B ins Rennen um Aufmerksamkeit in der Vorweihnachtszeit. Im Spot «A Cardi Carol» und der aktuellen Kampagne «Gift It Forward With Pepsi» dreht sich alles ums Geld schenken.

Der Clip startet als Märchen, wo Cardi und ihre Schwester Hennessy an Heilligabend auf den Weihnachtsmann warten. Dieser bringt Cardi allerdings keine Geschenke, da sie auf der Liste der Ungezogenen steht. Zum Schluss des Märchens schwört Cardi, Leuten Geld zu schenken, wenn sie gross ist – egal ob sie artig waren oder nicht. In der Gegenwart eröffnet die Rapperin schliesslich den «Cardi's Twerk Shop», wo Pepsi-Dosen in Bargeldstapel verwandelt werden.

Die Kampagne beinhaltet ein «digitales Rubbelspiel» mit QR-Codes, die auf Dosen gedruckt sind. Kundinnen und Kunden können bis zu 25'000 Dollar gewinnen. Die Bedingung: Sie müssen das Geld an einen Freund oder eine wohltätige Organisationn spenden.

Laut «Ad Age» räumte Todd Kaplan, Vice President Markting von Pepsi, in einem Interview ein, mit Blick auf den Konkurrenten Coke verstärkt ins Weihnachtsmarketing zu investieren. «Die Feiertage sind offensichtlich eine grossartige Zeit für Coke und für unser Produkt», sagt er. Während die Leute sich für die Weihnachtsfeierlichkeiten eindecken, wolle man sicherstellen, dass Pepsi in den Köpfen präsent bleibe. (wid)