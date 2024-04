Rosarot: Perspektiven für die Zukunft bieten

Im Zeichen des 120-jährigen Bestehens präsentiert die Schweizer Privatschule Minerva einen revitalisierten Markenauftritt, entwickelt von der Design- und Werbeagentur Rosarot. Der aufgefrischte Brand repräsentiert «den innovativen Zugang und die Jugendlichkeit der Bildungsinstitution und spricht damit gezielt das heutige Publikum an», heisst es in einer Mitteilung.

Nach eingehender Markt- und Markenanalyse hat die Zürcher Agentur eine Modernisierung des Brands Minerva entwickelt. Die drei Hauptfarben, die für die drei verschiedenen Bildungsweg-Kategorien stehen, sowie die typische, schwarz-weisse Bildwelt sollten auch weiterhin für Wiedererkennbarkeit sorgen. Eine moderne, authentische Bild- und Videowelt wird entstehen und stetig erweitert. Neu entwickelt wurden auch ein Jubiläumssignet, das die drei Hauptfarben aufnimmt, sowie formale Gestaltungselemente, die das «M» des Logos partiell wiederholen. Die bisherige Script-Schrift wurde mit kontemporären Fonts ersetzt.

«Die Verbindung zwischen Tradition und Innovation kommt mit dem neuen Markenauftritt perfekt zur Geltung und widerspiegelt die Minerva als vitale und moderne Schule», wird Christina Bürgin, Unternehmensleiterin Minerva, in der Mitteilung zitiert.

Im Zuge des Corporate Fresh Ups entstand auch eine neue Kampagne, die dem frischen Auftritt mit einem Jubiläums-Claim und mit verschiedenen Botschaften für so unterschiedliche Zielgruppen wie Jugendliche, deren Eltern oder im Beruf stehende Weiterbildungswillige noch mehr Relevanz verlieh. Dass die Zielgruppen an sehr unterschiedlichen Punkten in ihrem Werdegang stehen und damit verschiedenste Motivatoren für eine Bildung und Weiterbildung haben, machte die Entwicklung der Kampagnenstrategie herausfordernd, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Rosarot identifizierte die Consumer Insights und orchestrierte den Massnahmenmix so, dass die Zielgruppen über verschiedene Kanäle mit den richtigen Angeboten in Berührung kommen. Mit einer Social-Media-Kampagne bei Meta und TikTok, SEA-Massnehmen sowie einer OOH-Präsenz rund um die schweizweit acht Standorte der Schule präsentiert sich Minerva als moderne Bildungsinstitution, die mit der Erfahrung von 120 Jahren ihren Schülerinnen und Schülern den Weg zu besten Zukunftsperspektiven ebnet.

Verantwortlich bei Minerva: Christina Bürgin (Unternehmensleiterin), Martina Merotto (Verantwortliche Marketing); verantwortlich bei Rosarot: René Karrer, Michael Schmidt (Creative Direction), Laura Weinhofer (Art Direction), Carmen Stähelin (Text, Konzept), Evelyne Stöckli (Beratung), Timon Klauser, Sarina Russi (Content Creation), Fabio Montefiori, Noël Mühlberg (DTP), Antonia Lattarulo (Social Media), Moreno Carroccia, Mauro Zoffoli (SEA). (pd/cbe)