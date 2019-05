Mit den Heros der neuen PET-Recycling-Kampagne wird genau der Moment visualisiert, in dem unser Fehlverhalten begründet liegt, heisst es in einer Mitteilung.

Um die für die Quotensteigerung relevanten Unterwegs-Konsumentinnen und Konsumenten zu erreichen, fokussiere die Kampagne auf Online-Medien und OOH. In fünf Online-Media-Clips wird von den Protagonisten auf die imaginäre Frage eines Reporters «Und? Machst du immer korrektes PET-Recycling?» geantwortet: «PET-Recycling? Ich? Immer.» Doch nach kurzem Nachdenken kommen den Heros Zweifel: «Na, ja – ausser hier jetzt. Aber da gibts ja auch keine PET-Box und es ist ja auch etwas mühsam die Flasche …».







Mit einer jeweils auf die gezeigte Situation abgestimmten Lösung und dem Claim «PET-Recycling geht immer.» Speziell für die junge Zielgruppe wurden eigene Instagram-Story-Ads inklusive Memes und Snack-Content für Social Media produziert. Mit Zeki sei ausserdem ein wichtiger Schwezer Influencer als Darsteller für den guten Zweck gewonnen worden.









Im Print sei das Ganze reduziert auf den Ort, an dem scheinbar nicht korrekt recycelt werden kann. Dabei fragen die Heros: «PET-Recycling? Hier? Wie denn?». Und auch darauf habe Comqed die jeweilige Lösung parat. Ebenfalls abgerundet mit dem Claim «PET-Recycling geht immer.» Die Wahl der Plakatstellen deckt sich dabei mit den Sujets: Wer gerade am See picknickt, sehe dort das Plakat, das ihm sein Fehlverhalten zeigt.









Verantwortlich bei Comqed Dialog: Tomas Rozas (Creative Direction/Konzept), Bettina Dührkoop (Strategie), Roman Steinacher (Beratung), David Guntern (Bildbearbeitung), Bruno Breitenmoser (Produktion/DTP); verantwortlich bei Goodmeat: Frank Estermann (Regie); Yves Bachmann (Fotografie); Media: Mediatonic; Online-Mediaplanung und Social Media: Xeit; verantwortlich bei PET-Recycling Schweiz: Lukas Schumacher (Marketingleiter), Stefanie Brauchli (Kommunikationsleiterin), Jennifer Blatter (Marketingkommunikation).







(pd/log)