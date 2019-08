Y&R Wunderman: Peter Schäfer neuer Strategy Director

Peter Schäfer ist seit über 20 Jahren in leitenden Funktionen bei nationalen wie internationalen Agenturen tätig. Die letzten 14 Jahre verantwortete der 55-Jährige als standortübergreifender Planning Director und Geschäftsleitungsmitglied bei Havas nicht nur die Strategie, sondern auch Service Offering, Image und Positionierung von Kunden wie zum Beispiel Coop, Credit Suisse, SBB und BAG (Bundesamt für Gesundheit). Ab dem 1. September stösst Schäfer als Strategy Director zu Y&R Wundermann, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Südafrikaner lebt seit über 30 Jahren in der Schweiz. Er war nicht nur Vorstandsmitglied und Präsident der Account Planning Group Switzerland (APGS), sondern durfte auch verschiedene Lehraufträge an der HWZ, der Hochschule Luzern und der London School of Marketing wahrnehmen. Des Weiteren war er an der Universität St. Gallen als Gastdozent tätig.

Mit seinem Wechsel zu Y&R Wunderman kehrt Schäfer zu seinen Wurzeln zurück, war er doch bereits vor über 15 Jahren für Advico in Gockhausen tätig, bevor er zu Spillmann Felser Leo Burnett wechselte. Ebenfalls im September startet Saskia Kremser bei Y&R Wunderman und komplettiert das fünfköpfige Strategie Team. (pd/wid)