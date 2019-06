Bei Philip Morris mit Hauptsitz in Lausanne stehen grosse Veränderungen an. Das Unternehmen setzt für die Zukunft auf eine neue Kategorie rauchfreier Produkte wie IQOS. Wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst, sind diese zwar nicht risikolos, «aber eine weitaus bessere Wahl als herkömmliches Rauchen».

Publicis habe nun «die spannende Herausforderung, diese Transformation als strategischer und kreativer Partner zu begleiten», heisst es in der Mitteilung weiter. In einer speziell gegründeten Unit mit dem Namen «Solution House», kurz SoHo, unter der Führung von Managing Director Katja Metz, betreue bereits seit Januar ein agiles, vollintegriertes Team den neuen Grosskunden in zahlreichen Bereichen der Costumer Experience – insbesondere bei CRM und ECRM, wofür eng mit dem Digital-Partner Publicis Sapient zusammengearbeitet wird – sowie bei weiteren verschiedenen eigens für den lokalen Markt entwickelten und zugeschnittenen Aktivierungen.

Publicis-CEO Thomas Wildberger lässt sich dazu wie folgt zitieren: «Der unkomplizierte Zugriff auf unsere unter einem Dach smart koordinierten Kernkompetenzen Kommunikation, Media und Technologie, ist sicher einer der Gründe, weshalb sich Philip Morris für unser «Power of One»-Modell entschieden hat.» (pd/eh)