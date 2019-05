Als einer der grössten Schweizer Vermögensverwalter bietet Baloise Asset Management seit Jahren «ein vielfältiges Dienstleistungs- und Produkteangebot im Bereich Geldanlagen» an. Ab dem Frühjahr 2019 investiert das Mitglied der Baloise Group neu in die Fachkompetenz der Zürcher Kommunikationsagentur Inhalt und Form, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Agentur aus dem Kreis 5 konnte sich anlässlich eines Pitchverfahrens erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen und betreut ab sofort das Kommunikationsetat der Baloise Asset Management. Erste Arbeiten, welche die Kunst der Vermögungsverwaltung von Baloise Asset Management in Szene setzen, sind bereits im Sommer 2019 zu sehen. (pd/cbe)