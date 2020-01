Republica, die Kreativagentur aus dem Berner Mattequartier, kommuniziert neu national für die Pallas Kliniken. Die Pallas Kliniken mit Hauptsitz in Olten haben sich in einem mehrstufigen Verfahren für Republica als Kommunikationsagentur entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Pallas Kliniken sind spezialisiert auf Augenheilkunde und ästhetische Medizin. Ob es um die Sehkraft oder das äussere Erscheinungsbild gehe – die 18 Standorte würden «exzellente Medizin und menschliche Behandlung» bieten. Um die Angebote in der breiten Bevölkerung noch bekannter zu machen, gehen die Pallas Kliniken für eine kommunikative Partnerschaft mit Republica ein, heisst es weiter. Die Kreativen aus Bern würden sich per sofort als Leadagentur in den Bereichen Aesthetics und Augenheilkunde um neue und frische Kampagnen kümmern. Weiter berät die Agentur die Pallas-Verantwortlichen auf den Ebenen der Unternehmenskommunikation und dem Employer Branding und bietet kreativen Support rund um Marketing und Kommunikation.

Die ersten Resultate der Zusammenarbeit werden ab Februar in der Deutschschweiz auf diversen Kanälen zu sehen sein. (pd/cbe)