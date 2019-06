Y&R Wunderman: Pitchgewinn dank orangefarbenem Blut

Y&R Wunderman gewinnt einen weiteren Grosskunden. Nach dem Etatgewinn von Victorinox hat Y&R Wunderman in einem mehrstufigen Evaluationsverfahren mit nationalen und internationalen Mitbewerbern nun die Marke Stihl von sich überzeugt. Für das traditionsreiche Unternehmen bringe Y&R Wunderman eine umfassende crossmediale Endkunden-Kommunikation auf den Weg und baue die Händlerkommunikation aus. Ausschlaggebend für den Etaterfolg ist das besondere Setting von Y&R Wunderman, das Modern Campaigning, Technologie und Strategie vernetzt aus einer Hand anbietet, heisst es in einer Mitteilung.

Stihl ist spezialisiert auf Geräte aus den Bereichen Forstwirtschaft, Landschaftspflege und Bauwirtschaft. Im Fokus der aktuellen Kommunikationsmassnahmen steht die gezielte Endkunden-ansprache. Daneben wird Y&R Wunderman Produkteinführungen kommunikativ begleiten sowie die Point of Sale-Kommunikation der Fachhändler auf eine neue Stufe des digitalen Zeitalters heben. Zunächst wird ein umfassendes Extranet für B2B-Kunden aufgebaut.

«Wir haben schon im ersten Gespräch gespürt, dass Y&R Wunderman orangefarbenes Blut hat», wird Ralph Turke, CEO Stihl Vertriebs AG, in der Mitteilung zitiert. «Das klingt ungewöhnlich, aber unsere Identity steht für mehr als Design. Sie ist der Nenner für technologisch ausgereifte Produkte, unsere starke Kundenorientierung und unseren Willen, unser Unternehmen und unsere Angebote erfolgreich ins digitale Zeitalter zu führen. Daher ist Y&R Wunderman der perfekte Partner, um diese vielzähligen Herausforderungen erfolgreich zu meistern.»

Mit Hauptsitz im schwäbischen Waiblingen-Neustadt ist Stihl heute in über 160 Ländern aktiv und hat sich seit seiner Gründung vor über 90 Jahren konstant internationalisiert. Die Digitalisierung der Produkte und Services ist in den nächsten Jahren der erklärte Wachstumsmotor des Unternehmens. Auch kommunikativ setzt Stihl Vertriebs AG Schweiz nun mit Y&R Wunderman konsequent auf integrierte Offline- und Online-Massnahmen, um den Kunden nachhaltige Markenerlebnisse in der digitalen Welt zu ermöglichen.

Yvan Piccinno, Managing Director Y&R Wunderman, sieht STIHL auf einem wichtigen Weg: «Gemeinsam mit Stihl wird Y&R Wunderman als strategischer Kommunikationspartner integrierte Kommunikationsmassnahmen lancieren. Es ist eine besonders spannende Aufgabe, ein klassisches Industrieunternehmen wie Stihl bei der Digitalen Transformation zu begleiten. Unser Co-Creation-Prinzip – also die enge Zusammenarbeit zwischen Strategie, Beratung, Kreation und Technologie – passt perfekt zu dieser Herausforderung.» (pd/cbe)