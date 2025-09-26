ADC-Jahrbuch 2025: Plädoyer für die Kreativität

Publiziert am 26.09.2025

Bereits zum 10. Mal präsentierte der ADC an seiner jährlichen Mitgliederversammlung das Jahrbuch mit den besten Kreativarbeiten des vergangenen Jahres, das in Zusammenarbeit mit «persönlich» erscheint.

Für Präsident Thomas Wildberger bietet es einen umfassenden Überblick über das hiesige Kreativschaffen und zeigt auf bestechende Weise, dass die künstliche Intelligenz doch nicht so dominant ist, wie gemeinhin behauptet. Aus diesem Grund sei das Jahrbuch auch ein Plädoyer für die Kreativität. Zwar zeige es nur einen kleinen Teil jener Werbung, die hierzulande produziert werde, aber den aussergewöhnlichsten, nämlich denjenigen, den die ADC-Jury im Frühjahr als auszeichnungswürdig erachtete.

Denner als Hauptsponsor

Die ersten Ausgaben des ADC-Buchs wurden von der Migros gesponsert, später übernahm Lidl deren Finanzierung. Vor zwei Jahren hat nun Denner dankenswerterweise diesen Part übernommen. Verantwortlich ist dafür Marketingchef Raphael Werner, der von Lidl zu Denner wechselte. In seinem Vorwort schreibt Werner, dass das Jahrbuch nicht nur vergangene Kampagnen zeige, sondern auch ein Beweis sei, für das, was möglich sei, wenn man gross denke.

Das ADC-Jahrbuch 2025 mit den Award-Gewinnern kann zu Geschäftszeiten in der ADC-Galerie in Zürich-Wiedikon bezogen werden. Die Projektverantwortung übernahm Hanna Jackl, Kreativdirektor war Raul Serrat, für die Fotos war Tobias Stahel zuständig. Herausgeber ist der persönlich-Verlag, die grafische Gestaltung übernahm – wie in den vergangenen neun Ausgaben – Corinne Lüthi. (ma)