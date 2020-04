Anfang Monat hat die bz Basel zusammen mit Pro Innerstadt Basel und dem Designer und Fotografen Jean Jacques Schaffner zu der Plakataktion «Kreative contra Corona» aufgerufen. «Die Awarenesskampagne, die weit über die Botschaft des Händewaschens hinausreicht, ist durch das Engagement aller Beteiligten eine der grössten gemeinsamen Aktionen der Basler Kreativwirtschaft geworden», schreibt die bz Basel am Mittwoch. Bis zum Einsendeschluss vom Sonntag hätten sich über 70 Personen aus der Gestalterszene gemeldet, rund 150 resultierten aus dem Aufruf.

Wie es weiter heisst, wird die bz Basel in den kommenden Ausgaben «einen kataloghaften Überblick über die Werke» zeigen. Ausserdem sollen in Zusammenarbeit mit dem Aussenvermarkter Clear Channel und der Druckerei Creaplot die Plakate auf «zig Plakatstelen» in Basel und Umgebung zu sehen sein, dies voraussichtlich ab Mitte Mai. (cbe)