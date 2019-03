Studie zur Werbebeachtung: Plakate top – regionale TV-Werbung ein Flop

von Michèle Widmer

Out of Home Street und Onlinewerbung zählen zu den beachtungsstärksten Kanälen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Die Marktforscher, welche die Werbebeachtung der verschiedenen Kanäle vergleicht. Auf Platz drei folgt Werbung auf Suchmaschinen wie Google. Am wenigsten Beachtung findet Werbung auf regionalen TV-Sendern sowie Plakate in Shoppingcentren.

Für die Studie hat das Unternehmen von Januar bis September 2018 über 2700 Personen (18 bis 69 Jahre) in der Deutschschweiz in Onlineinterviews befragt. Untersucht wurden die Kanäle OoH-Street, OoH-Rail, OoH-Shopping Centren, Zeitungen und Zeitschriften, nationale TV-Sender sowie Onlinewerbung.







Nebst der Beachtung wurden die interviewten Personen nach Sympathiewerten für verschiedene Kanäle befragt. Am meisten Akzeptanz haben laut der Studie Plakate auf der Strasse sowie in Shoppingcentren und an Bahnhöfen. Schlecht schneidet in dieser Hinsicht Werbung auf regionalen TV-Sendern, Onlineportalen und Social Media ab (siehe Grafik unten).







Die Studie liefert eine Übersicht darüber, welche Zielgruppen besonders häufig Plakat-, Print-, TV- oder Onlinewerbung beachten.

68 Prozent der Befragten geben an, Plakaten auf den Strassen mindestens einmal pro Woche Beachtung zu schenken.













Plakate an Bahnhöfen werden von der Hälfte der befragten Personen mindestens einmal pro Woche wahrgenommen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren.



















Plakate in Shoppingcentren beachten 44 Prozent der Befragten. Auch hier handelt es sich mehrheitlich um Männer, allerdings in der etwas älteren Zielgruppe 30 bis 49 Jahre.

















Werbung in Zeitschriften und Zeitungen schauen sich laut der Studie 60 Prozent der befragten Personen mindestens einmal die Woche an. Am besten erreicht man damit 40- bis 49-Jährige.

















64 Prozent gaben an, mindestens einmal in der Woche einen Werbespot auf einem nationalen TV-Sender wahrzunehmen. Ansprechen kann man damit vorwiegend die Zielgruppe 40+.















Mindestens einmal in der Woche mit Onlinewerbung auf Portalen oder Social Media in Kontakt kommen laut der Studie 67 Prozent. Dies bezieht sich auf die 18- bis 39-Jährigen.



















