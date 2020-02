Ludek Martschini: Plakatkampagne in eigener Sache

Die plakative Idee soll schnell und kreativ auffallen – die Illustration-Skizze soll das Bleistift als Wasserturm-Symbol vermitteln. Die Kapellbrücke mit dem Wasserturm ist in Luzern das Wahrzeichen. Damit wirbt Ludek Martschini für seine Kurse «Skizzieren lernen in Luzern». Im Skizzierkurs mit Ludek Martschini wird nur mit Bleistift und Skizzenbuch das Skizzieren gelernt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Martschini gründete 1985 die Ideart Werbeagentur in Luzern. Seit drei Jahren ist er nun mit Martschini Illustration & Grafik alleine mit verschieden Spezialisten als Freelancer unterwegs. Im Sommer 2019 hatte er die Idee, «Skizzier-Kurse in Luzern» anzubieten. Laut Mitteilung fand diese Idee sofort Anklang. (pd/cbe)