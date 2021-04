In den letzten Jahren sind die Verkaufszahlen für E-Bikes in die Höhe geschnellt. Das Coronavirus hat diesen Trend noch verstärkt. Parallel zu den Verkäufen stiegen leider auch die E-Bike-Unfallzahlen.

Weil sich mit dem E-Bike hohe Geschwindigkeiten erreichen lassen, passiert schneller ein Unfall als mit einem klassischen Velo. Das höhere Tempo führt bei einem Unfall zu einem höheren Verletzungs- und Sterberisiko.

«Opfer sind nie im Bild»

Deshalb lanciert die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ab Mitte April eine grossangelegte nationale Präventionskampagne. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit für andere BFU-Kampagnen wie «Sicherheit durch Sichtbarkeit», die neulich in Lürzer’s Archive Best Advertising Worldwide aufgenommen wurde, hat Ruf Lanz den Zuschlag erhalten (persoenlich.com berichtete).

«Ruf Lanz hat uns in der Konzeptionsphase im Frühling 2020 mit zahlreichen kreativen Konzepten überrascht. Schliesslich fiel unsere Wahl auf das Konzept «Die Welt aus der Sicht von Unfallopfern», denn nach einem E-Bike-Unfall steht die Welt tatsächlich kopf», lässt sich Claudia Bucher, Kampagnenleiterin bei der BFU, in einer Mitteilung zitieren.

Peter Matthys, Leiter Kampagnen, ergänzt: «Die Unfallopfer selber sieht man nie im Bild. Dennoch kann man sich als Zuschauer lebhaft vorstellen, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist. Allein aufgrund der Reaktion jener, die zum Unfallort kommen.»

Filme und Plakate im Einsatz

Das Herzstück der Kampagne sind vier Filme, gedreht aus der Perspektive der Unfallopfer. Akustische und visuelle Unschärfen unterstreichen ihre Benommenheit. Alle Filme wurden in verschiedenen Längen produziert: Von achtsekündigen Social-Media-Teasern über knapp 30-sekündige Versionen für Video-Screens und – wenn Corona will – die Open-Air-Kinos in diesem Sommer bis zu Langversionen für die BFU-Website.

Sanitäter

Reh

Mädchen

Business Woman

Flankierend kommen rund 7'000 Strassenplakate in der ganzen Schweiz zum Einsatz.

Verantwortlich bei der BFU: Jürg Beutler (Leiter Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung), Peter Matthys (Leiter Kampagnen), Claudia Bucher (Kampagnenleiterin), Daniel Morgenthaler (Wissenschaftl. Mitarbeiter Verkehrsverhalten); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Isabelle Hauser, Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf, Christian Stüdi (Text), Armin Arnold (DTP), Lara Cavelti, Miro Poffa (Beratung). Filmproduktion: Stories. Regie: Flurin Giger. DP: Silvan Giger. Producer: Yves Bollag. Fotografie: Serge Höltschi. Bildbearbeitung: Aschmann Klauser, Michèle Aschmann.(pd/eh)