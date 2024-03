Family: Power für einen Underdog

Mit Unleashed hat Family eine kreative Plattform geschaffen, die strategisch darauf ausgelegt ist, das Stake F1-Team Kick Sauber für die nächsten zwei Jahre als Marke im Grand Prix-Zirkus zu etablieren und ihm dabei eine starke Identität zu verleihen. Das Motto soll ein Gefühl von Power und Angriffsmentalität verleihen, heisst es in der Mitteilung. Diese sei unerlässlich, wenn es darum geht, dass sich ein Underdog wie Stake F1 Team Kick Sauber den Gegnern im Kampf um WM-Punkte stellt.

Unter der neuen Leitidee wurden von der Agentur und Partnern bis zum jetzigen Zeitpunkt diverse Kommunikationsmittel und Brand Assets für die neue Saison umgesetzt. Dazu zählen das grosse Pre-Season-Shooting in Schlieren, wo die Fahrer und Schlüsselpersonen abgelichtet wurden und eine Tech-Featurette, die den Produktionsstandort Hinwil und die Personen hinter den Kulissen hochwertig in Szene setzte. Auch die filmische und fotografische Begleitung vom Shakedown des neuen Rennfahrzeugs für 2024, des C44, in Barcelona erfolgte unter der Leitung von Family.











Das Highlight der bisherigen Kommunikation bildet der Brand Movie Unleashed. Dieser wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Agentur, der Filmproduktion Hillton und der Regisseurin Theresa Andresen umgesetzt. Für die Bilder zeichnete sich der DOP Denis Guth verantwortlich.

Den Auftakt der Kommunikation machte Drake, der über Social Media den Team-Namen verkündete. Gefolgt von einem Launch-Event in London unter der Plattform Unleashed. Dort wurde das neue Auto der Welt erstmals präsentiert und da war auch das erste Mal zu sehen, dass die kommunikative Leitidee Unleashed stolz den Heckflügel des C44 ziert. Es bleibt zu hoffen, dass vor allem die Gegner des Hinwiler Rennstalls den Schriftzug möglichst oft zu sehen bekommen.

Verantwortlich bei Sauber Group: Stefano Battiston (Gesamtverantwortung), Markus Höpperger (Head of Group Brand & CI), Michael Kaelin (Senior Creative Designer), Cristina Gaina (Brand Promotion & Digital Manager); Verantwortlich bei Family: Claudio Catrambone (Gesamtverantwortung), Jan Walser, Hanja Heuss, Severin Binkert, Marion Gwerder, Christian Reinhard, Tabea Mader, Alexandra Niggeler, Amanda Bossard; Brand Movie: hillton (Produktion), David Bertschinger Karg (Executive Producer), Mona Bertschinger (Executive Producer), Alexander Wyssling (Line Producer), Theresa Andresen (Director), Denis Guth (DOP) Marvin Kühner (Editor), Billy Bains (Postproducer); Tech Featurette: Polarwind (Produktion), Fabian Weber (Regie & Kamera); Fotografie: VisualEyes Artists (Produktion) Markus Mueller (Fotograf); Special Mention: Drake (Stake Brand Ambassador). (pd/wid)